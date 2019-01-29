Какие цены в 2019 году?

Итак, вы приняли решение о том, что без посещения Диснейленда никуда не деться, но наверняка хотите узнать о том, сколько стоит этот праздник? Как доехать и цена проезда? Да и где лучше купить билет, особенно, когда начинается туристический сезон и их расхватывают, как горячие круассаны в кафе, а толпы туристов налетают на аттракционы. Не стоит переживать! Если вы уже читаете этот текст, можете быть уверены в том, что выбрали правильный путь и приняли верное решение о том, чтобы все подготовить заранее. Зачем лишняя нервотрепка, трата времени и финансов, мы расскажем, как добраться и, какие цены в Диснейленд Париж в 2019 году, чтобы Вы получили массу удовольствия, забыв обо всем остальном.

Стоимость билета

Стоимость билетов в кассах Диснейленда в Париже – ноябрь 2019 года (в евро) 1 день / 1 парк 1 день / 2 парка 2 дня 3 дня 4 дня Взрослый 12+ 87 107 169 211 249 Детский 3-11 80 100 156 195 229 Попасть в Диснеевскую сказку хотят все, и взрослые и дети, масса положительных эмоций и веселья гарантирована каждому, но прежде чем купить билет в Парижский Диснейленд, нужно поинтересоваться о том, какова его цена, и где они продаются. Узнайте подробнее какая цена билета в Диснейленд Париж?

Цены на туры

Если провести опрос среди взрослых, а что они знают про Диснейленд, то почти все из них скажут, что там можно походить на аттракционы и весело провести время. Такое определение верно лишь отчасти. На самом деле, Диснейленд не просто еще один из множества парков, где гуляют и отдыхают, это особый мир, созданный лучшими художниками и аниматорами. Они вложили в него весь свой талант и любовь, и теперь Диснейленд превратился в удивительную сказку, где каждый может встретить своего любимого героя или самому стать им. Каждый аттракцион имеет свою уникальную историю, непохожую на все остальные и очарование. Остается только купить билет в Диснейленд и увидеть все своими глазами. Узнайте стоимость туров в Диснейленд Париж.

Стоимость трансфера

Вы хотите быстро и надежно добраться до Диснейленда из Парижа? Лучшее решение – удобный, а главное качественный, трансфер в DLP и обратно. Если Вы забронировали гостиницу на территории Диснейленда, вас доставят в пункт назначения в кротчайшие сроки, с максимальным комфортом и внимательным отношением к вашим запросам. В Вашем распоряжении будут автомобили Nissan Qashkai, Mercedes Viano, а также V Vito. Вы будете приятно удивлены сервисом и сможете беззаботно продолжить свое путешествие в сказку Диснейленда. Только приемлемые цены и отличный сервис, а также специальные места для деток. Ознакомиться с подробностями заказа трансфера.

Цена фото на аттракционах

Диснейленд – это такое место, из которого никто не хочет уходить. Множество развлечений, приключения, аттракционы, встречи с любимыми героями не оставляют никого равнодушным. Конечно жаль, что нельзя их забрать с собой домой. Однако, можно сделать фотографии на память. Туристы постоянно делают снимки в Диснейленде. К этому уже все привыкли, так что можете делать столько снимков, сколько душа пожелает. И все же, как сделать классную фотку отличного качества, когда будете кататься на аттракционе, а также во время “обнимашек” с Мики или со сказочными героями волшебного мира Диснея? Тут есть ряд нюансов, о которых мы хотим вам рассказать. Узнайте больше о ценах на фото в Диснейленд Париж.

Цена на VIP сопровождение