Парижский Диснейленд
Диснейленд – это одно единственное слово, услышав которое детишки приходят в настоящий восторг, а при посещении этой сказочной земли их радости просто нет придела. Если вам кажется, что туда приезжают только ребятишки, ошибаетесь, тут всегда полно взрослых, которые так же вопят от восторга на каруселях и аттракционах. Чего только нет в этом всемирно известном парке развлечений, огромные игровые зоны, захватывающие аттракционы, увлекательные шоу и, конечно же Герои, ожившие, словно сошедшие со страниц комиксов или экранов телевизоров. Сказочная страна, созданная Уолтом Диснеем, это именно то место, куда нужно хотя бы раз в жизни съездить со своей семьей.
Цена поездки в Диснейленд Париж
Итак, вы приняли решение о том, что без посещения Диснейленда никуда не деться, но наверняка хотите узнать о том, сколько стоит этот праздник? Как доехать и цена проезда? Да и где лучше купить билет, особенно, когда начинается туристический сезон и их расхватывают, как горячие круассаны в кафе, а толпы туристов налетают на аттракционы. Не стоит переживать! Если вы уже читаете этот текст, можете быть уверены в том, что выбрали правильный путь и приняли верное решение о том, чтобы все подготовить заранее. Зачем лишняя нервотрепка, трата времени и финансов, мы расскажем, как добраться и, какие цены в Диснейленд Париж в 2019 году, чтобы Вы получили массу удовольствия, забыв обо всем остальном.
|Стоимость билетов в кассах Диснейленда в Париже – ноябрь 2019 года (в евро)
|1 день / 1 парк
|1 день / 2 парка
|2 дня
|3 дня
|4 дня
|Взрослый 12+
|87
|107
|169
|211
|249
|Детский 3-11
|80
|100
|156
|195
|229
Попасть в Диснеевскую сказку хотят все, и взрослые и дети, масса положительных эмоций и веселья гарантирована каждому, но прежде чем купить билет в Парижский Диснейленд, нужно поинтересоваться о том, какова его цена, и где они продаются. Узнайте подробнее какая цена билета в Диснейленд Париж?
Если провести опрос среди взрослых, а что они знают про Диснейленд, то почти все из них скажут, что там можно походить на аттракционы и весело провести время. Такое определение верно лишь отчасти. На самом деле, Диснейленд не просто еще один из множества парков, где гуляют и отдыхают, это особый мир, созданный лучшими художниками и аниматорами. Они вложили в него весь свой талант и любовь, и теперь Диснейленд превратился в удивительную сказку, где каждый может встретить своего любимого героя или самому стать им. Каждый аттракцион имеет свою уникальную историю, непохожую на все остальные и очарование. Остается только купить билет в Диснейленд и увидеть все своими глазами. Узнайте стоимость туров в Диснейленд Париж.
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Диснейленд – это такое место, из которого никто не хочет уходить. Множество развлечений, приключения, аттракционы, встречи с любимыми героями не оставляют никого равнодушным. Конечно жаль, что нельзя их забрать с собой домой. Однако, можно сделать фотографии на память. Туристы постоянно делают снимки в Диснейленде. К этому уже все привыкли, так что можете делать столько снимков, сколько душа пожелает. И все же, как сделать классную фотку отличного качества, когда будете кататься на аттракционе, а также во время “обнимашек” с Мики или со сказочными героями волшебного мира Диснея? Тут есть ряд нюансов, о которых мы хотим вам рассказать. Узнайте больше о ценах на фото в Диснейленд Париж.
Ждать в очередях на аттракционы – это ниже вашего достоинства. Только успешные люди ценят свое время и нервы. С очередями вы физически не сможете пройти и 5-ти популярных аттракционов в день, даже в одном парке! А это сделает Ваше пребывание в таком сказочном месте мрачным и тусклым. С VIP Disney Tour вы забудете о проблеме очередей, и сможете посетить все аттракционы без очереди за один день. Сэкономив время в Диснейленде и только с прекрасными воспоминаниями, Вы сможете насладиться другими достопримечательностями Парижа. Узнайте подробнее о ценах на сервис VIP сопровождение в Диснейленд Париж без очередей.
Билеты и туры в Диснейленд Париж
Хотите сделать для своего ребенка настоящий праздник, который он не забудет? Подарите билет в Парижский Диснейленд. А как выглядит этот билет? Сколько стоит? Какие виды и где его можно приобрести? Лучше всего приобретать билеты через интернет. Купив так, вы можете их распечатать у себя на принтере еще до поездки или же показать на телефоне при входе в парк, прям как посадочный талон в аэропорте. У каждого из них есть свои особенности и ряд ограничений. В интернете полно неактуальной информации, которая только добавит путаницы. Но мы собрали для вас все ответы в одном месте и с удовольствием расскажем про входные билеты в Диснейленд Париж.
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Решили поехать в Диснейленд, но не знаете на сколько дней? Два дня, кажется мало, а на неделю не отпускают обстоятельства? Воспользоваться туроператором или самостоятельно выбрать отель? Ну, и наконец, где остановиться в Париже или в самом замечательном парке? Мы подготовили для вас спецпроект – «ликбез от подписчика». Кристина – путешественница со стажем и она, специально для вас, подготовила гайд по Парижскому Диснейленду, который посетила со своей семьей совсем недавно. В своем посте, она расскажет, про свой опыт путешествия и про туры в Диснейленд на 3 дня.
В Москве множество развлекательных центров и парков для детей, но когда мы говорим о путешествии в сказку, то сразу вспоминаем Диснейленд. Ни один комплекс мира, не может сравнится с миром Диснея по количеству счастливых и удовлетворенных лиц, как взрослых, так и маленьких посетителей. Абсолютно у всех отдыхающих там, проявляются одни и те же симптомы: хроническое счастье, блеск в глазах, не снимаемая улыбка и чувство «попадания в сказку». Хотите на себе ощутить это? Пристегните ремни, мы приглашаем вас в незабываемое путешествие «Москва – Париж – Диснейленд».
Наступила прекрасная пора отпусков и каникул. Порадуйте вашего ребенка сказочным отдыхом – подарите ему билет в мир Диснея. Диснейленд – это уникальный отдых для всей семьи. Именно здесь сбываются мечты, а совместный отдых не просто возможен, он рекомендован. Ведь, только в Парижском Диснейленде вы можете почувствовать ребенком, а ваше чадо – стать героем сказки, поучаствовать в съемках и полетать на настоящем воздушном шаре! Пакуйте чемоданы, выдвигаемся в волшебный трип Санкт-Петербург – Диснейленд Париж. Поехали!
Главное в отдыхе всей семьей – чтобы дети были заняты и под впечатлением, желательно постоянным. Усталость и счастье в глазах вашего чада в конце дня, прямо пропорционально вашему родительскому отдыху. Ответ на вопрос: «Где возможен такой отдых?» – прост, как и все гениальное. Диснейленд! Здесь дети попадают в сказку, а взрослые попадают в детство. Здесь миллионы вещей, которыми можно занять вашего ребенка. И все эти занятия, аттракционы и локации действуют на ребят с положительной вероятностью 99,9 %. Подробнее читайте про туры из столицы Украины в прекрасный Диснейленд, про выбор отеля и про все самое важное.
Тематические парки
Когда попадаешь в мир Диснея, будь ты взрослый или ребенок – потеряться в этом дивном месте очень легко. Вариантов ответа на вопрос: «куда пойти?» – много, что и за целый день не обойдешь. Чтобы помочь вам провести максимально интересный и продуктивный уик-энд – мы составили для вас подробный гайд по лучшим развлечениям этого сказочного места. Ведь как только оказываешься в фантастической атмосфере удивительного мира, можно невольно пропустить лучшие аттракционы, а тем более, если вы в первый раз DLP. Вперед к веселью, узнайте какие аттракционы в Диснейленд Париж!
«Осведомлен – значит вооружен!» Эта фраза напрямую касается парка Диснейленд, ведь здесь настолько много развлечений, что, не зная многих нюансов, можно просто потеряться и пропустить самое интересное. Помимо информации о локациях, местах для обеда и начала шоу или парадов, каждому посетителю следует быть готовым к возможным ограничениям. Заботясь о вашей безопасности, администрация парка составила ряд правил и ограничений, к которым нужно присушиваться и, которые следует соблюдать. Конечно же, вы слышали об ограничении в росте на некоторые аттракционы. А знаете ли вы о многих других? Спешим их вам рассказать! Переходите по ссылке и ознакомьтесь с самой актуальной информацией об ограничениях на аттракционах в Диснейленд Париж.
Скорее всего, вам уже известно, что сказочная страна Диснейленд в Париже состоит из двух парков: первый посвящен киностудии Уолта Диснея, а второй – это самое необыкновенное место, где даже взрослые чувствуют себя частью доброй сказки. Парк Диснейленд – это отличный микс из развлечений для всей семьи. И это не преувеличение. Вы абсолютно спокойно можете поехать сюда с детьми и их бабушками-дедушками. И пока первые фотографируются с Микки Маусом, вторые играют в гольф, а ваш муж совершает важный звонок из бизнес-центра, вы СПОКОЙНО попиваете кофейок в одном из замечательных ресторанов та территории. Заманчиво звучит? Узнайте больше про Парк Диснейленд.
Всем любителям мультов и фильмов Дисней, а также ценителям кинематографа обязательно к посещению! Студия Уолта Диснея – это лучшее место для знакомства с грандиозным комплексом Диснейленд в Париже. Хотя парк и был построен для детей, все чаще именно взрослые стремятся сюда попасть. А сама Студия уже стала местом паломничества для настоящих киноманов. Где еще вы сможете лично увидеть “Мстителей” и сделать прекрасное фото с огромным Халком? А может вы всегда мечтали прокатиться на захватывающих дух горках под звуки легендарной группы Аэросмит? Тогда вперед, присаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном, ведь Walt Disney Studio Park – это не просто аттракционы, это научная энциклопедия по киноиндустрии.
Добро пожаловать в настоящий мультипликационный диснеевский городок, а лучше сказать деревню Диснейленда. Здесь вы найдете много ресторанов и кафе на любой вкус. Количество магазинов и сувенирных лавок на один квадратный метр здесь зашкаливает. И это далеко не все, что вы можете увидеть в Disney Village. Кино, танцы, гольф и, даже один из самых больших воздушных шаров! Подняться на новый уровень, чтобы посмотреть совершенно с новой стороны на магию Диснея. PanoraMagique – это полет на шаре, который добавит незабываемых впечатлений в, и без того, сказочный отдых в Диснейленде. Вперед друзья! Настало время посетить Disney Village.
Общие вопросы
Что ждет каждого, кто попадает в Диснейленд в Париже ? Парады и шоу с любимыми героями, аттракционы и путешествия. Самое яркое и запоминающееся дневное шоу начинается от замка Спящей Красавицы, расположенного на главной улице парка. Здесь вы можете встретить и хмурого капитана Крюка, и Белоснежку, Золушку, Микки-Мауса и фей. И конечно грандиозное вечернее шоу, с мириадами ярких огней и восторженными вспышками радости. К радости миллионов поклонников сказочного мира, волшебная администрация Диснейленд подготовила множество других представлений и неожиданных событий. Встречайте захватывающие шоу в Диснейленд Париж.
У каждого есть своя мечта, связанная с путешествиями. Для большинства фанатов работ киностудии Уолта Диснея – это несомненно парижский Диснейленд. Этот огромадный парк развлечения, несомненно, стал местом паломничества почитателей не только «Спящей красавицы», «Микки Мауса» и «Короля Льва», но и экранизаций комиксов Марвел, и саги «Звездных войн». Под покровом этой киностудии спрятались и всем известные кинопроизводители, что только подогревает интерес бывалых фанов и привлекает новых. Как и мир самой киностудии, парк Диснея неимоверно большой и имеет свои секреты. Чтобы не потеряться в этом разнообразии форм и красок, мы собрали для вас самые важные советы по отдыху в Диснейленде Париж.
Мало мест на планете может сравниться с Диснейлендом по популярности. Сюда каждый год приезжает огромное количество желающих посмотреть на этот удивительный парк аттракционов. Чтобы вы не тратили свое время зря, отправляясь из Парижа, найдите для себя отель, расположенный рядом с ним. Выбор отелей огромный. Как говорится на любой вкус и кошелек. Сервисное обслуживание выше всяких похвал. Так как сюда очень часто любят приезжать с детьми, то и для них созданы все необходимые условия для отдыха и развлечений. Мы расскажем вам о самых великолепных и престижных отелях, которые предлагают свои услуги для приезжающих с разных уголков света в этот потрясающий парк развлечений. Встречайте – отели в Диснейленд Париж.
В самые лучшие моменты наших путешествий появляется желание остановить миг радости и зафиксировать его на фото. Сейчас это сделать реально, ведь порой, мы носим с собой настоящие киностудии в своем телефоне. Но не всегда есть возможность сделать качественное фото, особенно когда ты несешься на скорости в вагонетке и нет времени даже и думать о том, чтобы достать телефон. Как раз для таких случаев администрацией DLP установлены камеры на популярных аттракционах и в локациях с героями Диснеевских сказок. Вам остается только купить специальный сервис и зарегистрироваться на сайте. Фото сделанное на профессиональном оборудовании станет доступно вам в личном кабинете. Узнать подробнее про Disney PhotoPass+.
Сколько минут ждать в очередях на аттракционы?
Отзывы туристов
Андрей
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Кристина
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Александра
Были сегодня в Диснейленде Париж. Очень понравился ваш сервис аттракционы без очередей. Надеемся в дальнейшем на скидку. Рады были вашему содействию в посещению сказки, дочки безумно рады)))
Денис Валерьевич
Супер команда, спасибо ребят. Надеюсь фотки с Героями Disney получились бомбовыми. Только приехали гид подарил Мирославе кулончик серебряный, аттракционы без очередей, даже скидки были 20% в ресторане.